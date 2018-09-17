"Galatasaray karşısında taraftar baskısını önemsemiyoruz"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Yuri Semin ve orta saha oyuncusu Manuel Fernandes, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Yuri Semin ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes açıklamalarda bulundu.

"Taraftar baskısına hazırlıklıyız"

Taraftar baskısına hazırlıklı olduklarını söyleyen Yuri Semin, "Galatasaray ile son maçımızı onlarla eski statlarında oynamıştık. Tribünler yakın olduğu için baskıyı iyi hissetmiştik. Yarınki maçta taraftar baskısını önemsemiyoruz" dedi.

Fatih Terim için önerileri sorulan Semin, "Bahsettiğim maçtan sonra da Fatih Terim'le birkaç kez karşılaştık. Onu takip ediyorum. Son dönemdeki yükselişini biliyorum. Kendisine daha büyük başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Takımın golcü ismi Fedor Smolov'un cezası nedeniyle oynamayacak olmasıyla ilgili soruya cevap veren tecrübeli teknik adam, "Smolov'un olmaması bizim için önemli olabilir fakat onun yerine oynayabilecek oyuncularımız var. Smolov yok ama sahada bir oyunumuz olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

"Atmosferi biliyorum"

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes ise "En önemli isteğimiz, kazanarak buradan ayrılmak. Türkiye'deki atmosferi biliyorum ama bunun için iyi hazırlandık. Alacağımız puanlarla önümüze bakmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.