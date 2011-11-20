-Galatasaray karşısına 1 değişiklikle çıktı İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - Beşiktaş'ta teknik direktör Carlos Carvalhal, Galatasaray ile yapılan derbi maçta, son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosundan sadece 1 değişiklik yaptı. Portekizli çalıştırıcı, Ankara deplasmanında ilk 11'de oynattığı Mustafa Pektemek'i derbide yedek soyundururken, yerine forvette Hugo Almeida'ya şans tanıdı. Savunmayı Hilbert, Sivok, Egemen ve İsmail Köybaşı'ndan oluşturan Portekizli çalıştırıcı, ön liberoda Aurelio-Ernst ikilisini, kanatlarda Simao-Quaresma ikilisini, Almeida'nın arkasında da Veli'yi oynattı. Beşiktaş'ta 3 futbolcu, siyah-beyazlı formayla ilk kez Galatasaray derbisine çıktı. Yeni transferlerinden Egemen Korkmaz ve Veli Kavlak ile geçen sezonki derbide forma giymeyen Almeida, siyah-beyazlı formayla ilk kez Galatasaray'a karşı forma giydi. -Galatasaray seyircisi yok- Derbide ''Dört Büyükler'' arasındaki ortak karar ilk kez uygulandı ve Fiyapı İnönü Stadı'nda konuk Galatasaraylı taraftarlar yer alamadı. Derbide konuk Galatasaray, İnönü Stadı'na taraftarından yoksun çıktı. Bu arada daha önce konuk takım seyircileri için ayrılan eski açık tribündeki bölüme kadın ve çocuk taraftarlar alındı. Bu bölümün tamamını kaplayan güvenlik filesi de kaldırıldı. Beşiktaşlı taraftarlar ''Dört Büyükler'' arasında alınan deplasmana seyirci götürmeme kararına tepki gösterdi. Taraftarlar maç öncesinde ''Deplasman hakkımız engellenemez'', ''Deplasman hakkımız söke söke alırız'', ''Kadıköy'e gitmemiz engellenemez'' diye tezahüratlar yaptı. Bu arada kadın ve çocukların bulunduğu tribünden de aynı tezahüratlar yükseldi. Beşiktaşlı taraftarlar Van'da yaşanan depremde hayatını kaybeden Japon Doktor Atsushi Miyazaki'yi unutmadı. Kapalı tribünde ''Çekik gözlü Japon kardeşim Dr. Miyazaki'' yazılı pankart açıldı. -Başkanlar birlikte izledi- Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ile Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, derbi maçı birlikte izledi. Demirören ve Aysal, birlikte protokol tribününe gelip ön sırada oturdular. A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Abdullah Avcı, bu görevinde ilk kez bir derbi maç izledi.