T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray-Karabük maçında 11 taraftara işlem yapıldı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri dün Türk Telekom Stadyumu'nda oynan Galatasaray- Kardemir Karabük maçında 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında her iki takım tarafta

01 Ekim 2017 14:31

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri dün Türk Telekom Stadyumu\'nda oynan Galatasaray- Kardemir Karabük maçında 6222 sayılı \'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\' kapsamında her iki takım taraftarlarından toplam 11 kişiye işlem yaptı. 
Taraftarlara yapılan işlemler şu şekilde; 4 kişiye görevli memura görevini yaptırmamak ve direnmek, 3 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 2 kişiye hakaret içeren tezahürat, 1 kişiye usulsüz bilet temin etmek ve sahtecilik, 1 kişiye ise usulsüz bilet temin etmek ve sahaya bıçak sokmak. Hakkında işlem yapılan 11 taraftar spor müsabakalarını seyretmekten men edildi. 
 


 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHA İSTANBUL  Spor GüvenliğiMüdürlüğüTürk Telekom StadyumuGalatasaray Kardemir KarabükDüzensizliğinDair KanunHakkında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24