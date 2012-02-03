-Galatasaray kafilesi Gaziantep'e gitti İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor ile yapacağı karşılaşma için bu kente gitti. Atatürk Havalimanı'ndan Gaziantep'e hareket eden sarı-kırmızılı kafilede bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde bütün maçların zor olduğunu, hava şartlarının da maçları olumsuz etkilediğini belirterek, ''Galatasaray'ın amacı gidip, galip gelmektir'' dedi. Dürüst, bir gazetecinin, Necati Ateş'in transferiyle ilgili sorusu üzerine, ''Necati zaten Galatasaray'a hizmetleri geçmiş bir oyuncu kardeşimizdi. Tesadüftür ki, Necati Galatasaray'a ilk geldiğinde ben yine ikinci başkandım. Tekrar birlikte çalışmak keyifli olacak. Tecrübesiyle, ruhuyla Galatasaray'a katkı yapacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı. Yönetim kurulu üyesi Abdürrahim Albayrak ise, Gaziantep'in zor bir deplasman olduğunu anlatarak, ''Lider gidiyoruz, inşallah lider döneriz. Ama Gaziantepspor ligin en güçlü takımlarından biri. Zeminin de biraz bozuk olduğunu tahmin ediyorum'' dedi. Gaziantepspor'un taraftarları ve başkanınını çok sevdiğini anlatan Albayrak, herkesin beğeniyle izleyeceği bir karşılaşma olacağına inandığını kaydetti. -Son idman- Sarı-kırmızılı takım, sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve açma germe hareketlerinin ardından, dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi. -Necati Ateş kadroda- Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma için 20 futbolcuyu Gaziantep'e götürürken, yeni transfer Necati Ateş de kadroda yer aldı. Sarı-kırmızılı takımda son Medical Park Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Milan Baros, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda bulunan Emmanuel Eboue, tedavisi devam eden Yekta Kurtuluş'un yanı sıra, kaleci Ufuk Ceylan ile Ayhan Akman, Serkan Kurtuluş ve Mehmet Batdal, Gaziantep'e götürülmedi.