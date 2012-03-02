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Spor

Galatasaray Kadın Voleybol takımı yarı finalde

Galatasaray, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

02 Mart 2012 10:28

 

T24 - Voleybol Kadınlar Avrupa Konfederasyon Kupası (CEV CUP) çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Voleybol Kadınlar Avrupa Konfederasyon Kupası (CEV CUP) çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Başkent Belgrad'da oynanan maçın setleri 20-25, 18-25, 20-25 sonuçlandı.

İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, yarı finale yükselen taraf oldu.


KIZILYILDIZ: 0 - GALATASARAY: 3

Hakemler: Sanro La Micela, Ordanche Ambarkov

Kızılyıldız: Budrovic, Rakic, Popovic, Simic, Radulovic, Pusic (L), Maderavic, Bjelica, Kubura, Kecman, Valcic, Stevanovic

Galatasaray: Sladjana Eric, Marina Miletic, Seray, Funda (L), Derya (L), Natalia, Nilay, Gamze, Calderon, Selime, Lo Bianco, Gökçen

Setler: 20-25, 18-25, 20-25

Süre: 72 dakika

 

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