Galatasaray Kadın Voleybol takımı yarı finalde

T24 - Voleybol Kadınlar Avrupa Konfederasyon Kupası (CEV CUP) çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Voleybol Kadınlar Avrupa Konfederasyon Kupası (CEV CUP) çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Başkent Belgrad'da oynanan maçın setleri 20-25, 18-25, 20-25 sonuçlandı.
İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, yarı finale yükselen taraf oldu.
KIZILYILDIZ: 0 - GALATASARAY: 3
Hakemler: Sanro La Micela, Ordanche Ambarkov
Kızılyıldız: Budrovic, Rakic, Popovic, Simic, Radulovic, Pusic (L), Maderavic, Bjelica, Kubura, Kecman, Valcic, Stevanovic
Galatasaray: Sladjana Eric, Marina Miletic, Seray, Funda (L), Derya (L), Natalia, Nilay, Gamze, Calderon, Selime, Lo Bianco, Gökçen
Setler: 20-25, 18-25, 20-25
Süre: 72 dakika