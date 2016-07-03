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Spor

Galatasaray Jem Karacan ile de yollarını ayırdı

Sercan Yıldırım, Bilal Kısa, Furkan Özçal, Emre Çolak, Jose Rodriguez ve Emre Can Coşkun Galatasaray'ın yollarını ayırdığı diğer isimler

03 Temmuz 2016 17:47

Galatasaray'da yeni sezon öncesi Paul Jem Karacan'ın kontratının feshedildiği duyruldu.

Son olarak, Hamza Hamzaoğlu’nun geçen sezonki ısrarıyla alınan ve ikinci yarıda Bursaspor’a kiralık verilen Paul Jem Karacan’ın kontratı feshedildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Hamza hocanın Jem’i yine Bursa’ya aldırması bekleniyor. Sarı- Kırmızılı ekipte Jem’den önce Sercan Yıldırım, Bilal Kısa, Furkan Özçal, Emre Çolak, Jose Rodriguez ve Emre Can Coşkun’la da yollar ayrılmıştı.

 
Jem’den sonra da Alex Telles, Bruma, Tarık Çamdal, Ryan Donk, Blerim Dzemaili ve genç kaleci Eray İşcan’ın gönderilmesi gündemde.

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