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Spor

Galatasaray Jason Denayer'i yeniden mi kiralıyor?

Koray Günter'in şok sakatlamasının ardından savunma için alternatifleri azalan Galatasaray'ın Jason Denayer ve menajeri ile temas kurduğu ve olumlu yanıt aldığı bildirildi

15 Temmuz 2016 14:41

Galatasaray'da Jason Denayer geri dönüyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Belçikalı genç stoperi yeniden kiralıyor.

Sarı kırmızılılarda Koray Günter'in de sakatlanmasıyla beraber stoper takviyesi zorunluluk haline gelirken gözler yeniden Denayer'e çevrildi. Sezon sonu Galatasaray'a veda ederken, “Önceliğim Manchester City olacak. Ancak City ile olmazsa hiç düşünmeden Galatasaray'a dönmek isterim" diyen 21 yaşındaki futbolcunun Avrupa Şampiyonası'ndaki vasat performansı sonrası İngiltere'de kalma umutları azaldı.

Milliyet'in haberine göre; Koray Günter'in şok sakatlamasının ardından savunma için alternatifleri azalan Galatasaray'ın Jason Denayer ve menajeri ile temas kurduğu ve olumlu yanıt aldığı bildirildi. Belçikalı stoperin yeniden kiralanma sürecinin geçen sezon ki gibi olacağının altı çizildi. Buna göre genç stoper, Manchester City'nin yine hazırlık kampına katılacak. Denayer, Ağustos'un ortasında ise Galatasaray'a gelecek.

Jason Denayer geçen sezon Galatasaray formasını 26'sı ilk 11'de olmak üzere toplam 28 resmi maçta giydi. Süper Lig'de 17, Türkiye Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 karşılaşmada görev yapan Belçikalı stoper golle buluşamazken, 3 kez asist yaptı.

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Jason DenayerGalatasarayTransferManchester CityBelçikaStoperKoray Günter

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