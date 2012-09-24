T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Akhisar'ı kolay geçti

Sarı kırmızılılarda goller, 28 ve 58. dakikada Burak Yılmaz ve 35. dakikada Sercan Yıldırım'dan geldi.

24 Eylül 2012 01:17

 

Süper Lig'de lider Galatasaray, Akhisar Belediyespor'u Burak (2) ve Sercan'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.
 
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor'u 3-0 mağlup etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 28 ve 58. dakikalarda Burak Yılmaz ile 35. dakikada Sercan Yıldırım kaydetti.
 
 
Maçtan Dakikalar
 
 
7. dakikada Selçuk İnan'ın ceza alanı dışında sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Oğuz meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. 
16. dakikada Güray'ın soldan ortasında Dany altıpasta topu kontrol etmeye çalışırken, araya giren Mert bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak yatarak müdahalede bulunan Dany meşin yuvarlağı kornere atarak, hatasını telafi etti. 
25. dakikada Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Emre Çolak'ın şutunda, top üstten auta gitti. 
28. dakikada Galatasaray öne geçti. Melo ile ver-kaç yaparak ceza sahasına giren Emre Çolak'ın sol çaprazdan yerden ortasında, kale sahası önünde müsait durumda bulunan Burak Yılmaz'ın gelişine vuruşunda, top kaleci Oğuz'dan döndü. Burak Yılmaz dönen topu tamamlayarak, takımını 1-0 öne geçirdi. 
35. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Savunmada Kürşat'ın hatasında topu kazanarak ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, daha uygun durumda bulunan Sercan Yıldırım'a pasını verdi. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-0. 
41. dakikada Hamit Altıntop'un ceza sahası dışında yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruştaki sert şutunda, top üstten auta gitti. 
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
 

ETİKETLER

GalatasarayAkhisar Belediyespor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24