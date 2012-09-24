Galatasaray, Akhisar'ı kolay geçti

Süper Lig'de lider Galatasaray, Akhisar Belediyespor'u Burak (2) ve Sercan'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor'u 3-0 mağlup etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 28 ve 58. dakikalarda Burak Yılmaz ile 35. dakikada Sercan Yıldırım kaydetti.

Maçtan Dakikalar

7. dakikada Selçuk İnan'ın ceza alanı dışında sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Oğuz meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

16. dakikada Güray'ın soldan ortasında Dany altıpasta topu kontrol etmeye çalışırken, araya giren Mert bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak yatarak müdahalede bulunan Dany meşin yuvarlağı kornere atarak, hatasını telafi etti.

25. dakikada Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Emre Çolak'ın şutunda, top üstten auta gitti.

28. dakikada Galatasaray öne geçti. Melo ile ver-kaç yaparak ceza sahasına giren Emre Çolak'ın sol çaprazdan yerden ortasında, kale sahası önünde müsait durumda bulunan Burak Yılmaz'ın gelişine vuruşunda, top kaleci Oğuz'dan döndü. Burak Yılmaz dönen topu tamamlayarak, takımını 1-0 öne geçirdi.

35. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Savunmada Kürşat'ın hatasında topu kazanarak ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, daha uygun durumda bulunan Sercan Yıldırım'a pasını verdi. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-0.

41. dakikada Hamit Altıntop'un ceza sahası dışında yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruştaki sert şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.