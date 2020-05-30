Galatasaray'ın YouTube kanalı Avrupa'da ilk 10'a girdi

Galatasaray, YouTube kanalındaki abone sayısını geçen yıla göre iki katına çıkararak 1,5 milyon abone ile YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri arasında ilk 10'a girdi.

YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan iki Türk spor kulübü var.

Galatasaray, YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 10. sırada bulunurken, Fenerbahçe ise 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray, 1,5 milyon abonesi ile YouTube üzerinden en fazla izlenen Türk takımı konumunda. Fenerbahçe, 1,3 milyon abonesiyle Türkiye'de ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş'ın 635 bin, Trabzonspor'un 222 bin YouTube abonesi bulunuyor.

Galatasaray, 2000 yılı içinde Avrupa'da futbolda kazandığı UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası dahil birçok başarı ve son 2 sezonda Türkiye'de şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesiyle YouTube kanalında da ulusal ve uluslararası düzeyde izlenirliğini arttırdı.

Türkiye'ye basketbolda da en çok kupayı Galatasaray getirdi. 2009 yılında kadınlarda Avrupa Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılılar, kadınlarda 2015 yılında Avrupa Ligi ve erkeklerde 2016 yılında Avrupa Kupası'nı da müzesine götürdü. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da uluslararası düzeyde birçok kupa kazandı.

Fenerbahçe yakın takipte

YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri arasında 12. sırada yer alan Fenerbahçe ise futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 sezonunda yarı final ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı basketbol organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde ise Türk takımları arasında erkeklerde tek şampiyonluk sevincini Fenerbahçe yaşadı. Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda şampiyon oldu.