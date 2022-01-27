Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mustafa Muhammed'in yerine sınava giren arkadaşına gözaltı

Mısır Başsavcılığı, Galatasaray'ın Mısırlı yıldız oyuncusu Mustafa Muhammed'in yerine 3 sınava giren arkadaşı hakkında soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdi.

Mısır gazetelerinden El-Yevm es-Sabi'de yer alan haberde, yapılan sorgulamada sanığın, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da mücadele eden forvet oyuncusu adına 3 sınava girdiğini itiraf ettiği bildirildi. İfadesinde sanığın, Galatasaray ve Mısır Milli Takımı oyuncusu Mustafa Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası için mücadele ettiğini, bunun vatani bir görev olduğunu ve arkadaşının sınıfta kalmasından çekindiği için sadece yardım etmek istediğini söylediği aktarıldı

Mısır Başsavcılığının, sanığın suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdiği ve soruşturmanın devam edeceği kaydedildi.