Galatasaray'dan evinde 4 gollü galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında HK Kayserispor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı Adem Büyük, Donk ve Feghouli'nin (2) golleriyle 4-1 kazandı. Kayserispor'un tek golü Mesanovic'ten geldi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5'te Adem Büyük, 21'de Ryan Donk, 64 ve 90+4'te Sofiane Feghouli kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un golünü 69'da Muris Mesanovic attı.
Karşılaşmada 2 gol pası veren Galatasaraylı Ömer Bayram, bu sezon ligdeki asist sayısını 8'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekipte 82'de oyuna giren yeni transfer Henry Onyekuru, Feghouli'nin 90+4'te attığı golün asistini yaptı.
Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 36'ya yükseltirken, ligin son sırasındaki Hes Kablo Kayserispor ise 11 puanda kaldı.