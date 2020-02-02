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Spor

Galatasaray'dan evinde 4 gollü galibiyet

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 4-1 mağlup etti

02 Şubat 2020 16:51

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında HK Kayserispor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı Adem Büyük, Donk ve Feghouli'nin (2) golleriyle 4-1 kazandı. Kayserispor'un tek golü Mesanovic'ten geldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5'te Adem Büyük, 21'de Ryan Donk, 64 ve 90+4'te Sofiane Feghouli kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un golünü 69'da Muris Mesanovic attı.

Karşılaşmada 2 gol pası veren Galatasaraylı Ömer Bayram, bu sezon ligdeki asist sayısını 8'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekipte 82'de oyuna giren yeni transfer Henry Onyekuru, Feghouli'nin 90+4'te attığı golün asistini yaptı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 36'ya yükseltirken, ligin son sırasındaki Hes Kablo Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

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