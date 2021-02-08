Galatasaray'ın acı günü: Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti

Galatasaray'da uzun yıllar altyapıda teknik direktörlük yapan Ahmet Keskinkılıç, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Sarı-kırmızılıların altyapısında yaklaşık 35 yıl görev yapan Keskinkılıç, birçok önemli futbolcunun yetişmesine katkıda bulundu.
Ahmet Keskinkılıç'ın cenaze töreniyle alakalı kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.
Galatasaray'dan açıklama
Sarı-kırmızılı takımın resmi hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesini ve yetiştirilmesini sağlayan duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk Futbol camiasına başsağlığı dileriz."