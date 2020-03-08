Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi Sivas'ta bozuldu

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, 8 maç sonra puan kaybederken, yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.

Süper Lig 25. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşılaştı. Zirve yarışında büyük önem taşıyan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.



Süper Lig'de sekiz maç üst üstte kazanarak müthiş bir seri yakalayan sarı kırmızılılar, Sivas'ta iki puan kaybı yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de iç saha yenilgisi almayan tek takım olan Sivasspor (9G-4B), geriye düştüğü maçta geri dönerek unvanını korumayı başardı.



Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Sofiane Feghouli, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. Bu arada Demir Grup Sivasspor'da sarı kart gören Fernando, 26. hafta oynanancak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Tempolu başlayan maçta ilk pozisyon 3. dakikada geldi. Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

7. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan Fatih Aksoy'un ceza alanına gönderdiği topu, kale alanındaki Hakan Arslan diziyle vurarak filelere gönderdi: 1-0

14. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Feghouli, topu altıpastaki müsait durumdaki Radamel Falcao'ya aktardı. Falcao, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi.

32. dakikada Sofiane Feghouli'nin kaleyi karşıdan gören pozisyonda ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.