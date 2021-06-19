Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu!

Galatasaray Kulübü'nün 38. başkanı Burak Elmas seçildi.

Başkan adayları Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan'ın yarıştığı, seçimde oy verme işleminin ardından sayıma geçildi. Sayım sonucu Burak Elmas, 41 oy farkıyla resmen Galatasaray'ın 38. Başkanı oldu.

Elmas, seçim sonucunun açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüm adaylara ve ekiplerine huzurunuzda bu yarışı güzelleştirdikleri ve Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu seçim Galatasaray için çok önemli bir seçimdi ve Galatasaray kararını verdi ama kimse kaybetmedi. Yarından itibaren tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız ve birlikte çok şey başaracağız.

"Bu uzun maratonda benim ailem olan ve beni bir saniye yalnız bırakmayan tüm ekip arkadaşlarıma müteşekkirim, iyi ki varsınız. Bu arada sevgili aileme de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Yaşasın Galatasaray!"

Seçim 41 oy farkla sonuçlandı

Seçimde Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahipti.

8 bin 553 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde üyeler için 4 sandık kuruldu. Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlandı.

Seçimde üyeler saat 15.00'e kadar oy kullanabilirken toplam 4 bin 731 oy kullanıldı.

Elmas, 1541 oyla seçimde zafere ulaşırken, Hamacıoğlu 1500 oy aldı.

Galatasaray seçim sonuçları:

1. Sandık: Burak Elmas (27), Eşref Hamamcıoğlu (48),Yiğit Şardan (16), Metin Öztürk (32), İbrahim Özdemir (5)

2. Sandık: Burak Elmas (36), Eşref Hamamcıoğlu (72), Yiğit Şardan (12), Metin Öztürk (46), İbrahim Özdemir (4)

3. Sandık: Burak Elmas (34), Eşref Hamamcıoğlu (70), Yiğit Şardan (14), Metin Öztür (38), İbrahim Özdemir (4)

4. Sandık: Burak Elmas (38), Eşref Hamamcıoğlu (47), Yiğit Şardan (18), Metin Öztürk (29), İbrahim Özdemir (9)

5. Sandık: Burak Elmas (36), Eşref Hamamcıoğlu (65), Yiğit Şardan (21), Metin Öztürk (35), İbrahim Özdemir (2)

6. Sandık: Burak Elmas (36), Eşref Hamamcıoğlu (54), Yiğit Şardan (27),Metin Öztürk (31), İbrahim Özdemir (4)

7. Sandık: Burak Elmas (45), Eşref Hamamcıoğlu (66), Yiğit Şardan (14), Metin Öztürk (26), İbrahim Özdemir (0)

8. Sandık: Burak Elmas (34), Eşref Hamamcıoğlu (68), Yiğit Şardan (18), Metin Öztürk (28), İbrahim Özdemir (2)

9. Sandık: Burak Elmas (47), Eşref Hamamcıoğlu (56), Yiğit Şardan (23), Metin Öztürk (21), İbrahim Özdemir (7)

10. Sandık: Burak Elmas (44), Eşref Hamamcıoğlu (59), Yiğit Şardan (7), Metin Öztürk (25), İbrahim Özdemir (4)

11. Sandık: Burak Elmas (53), Eşref Hamamcıoğlu (44),Yiğit Şardan (18), Metin Öztürk (30), İbrahim Özdemir (4)

12. Sandık: Burak Elmas (57), Eşref Hamamcıoğlu (41), Yiğit Şardan (23), Metin Öztürk (17), İbrahim Özdemir (4)

13. Sandık: Burak Elmas (59), Eşref Hamamcıoğlu (45), Yiğit Şardan (24), Metin Öztürk (18), İbrahim Özdemir (3)

14. Sandık: Burak Elmas (45), Eşref Hamamcıoğlu (15), Yiğit Şardan (36), Metin Öztürk (34), İbrahim Özdemir (3)

15. Sandık: Burak Elmas (67), Eşref Hamamcıoğlu (41), Yiğit Şardan (18), Metin Öztürk (17), İbrahim Özdemir (4)

16. Sandık: Burak Elmas (54), Eşref Hamamcıoğlu (49), Yiğit Şardan (25), Metin Öztürk (30), İbrahim Özdemir (1)

17. Sandık: Burak Elmas (53), Eşref Hamamcıoğlu (44), Yiğit Şardan (26), Metin Öztürk (34), İbrahim Özdemir (6)

18. Sandık: Burak Elmas (49), Eşref Hamamcıoğlu (41), Yiğit Şardan (22), Metin Öztürk (16), İbrahim Özdemir (3)

19. Sandık: Burak Elmas (68), Eşref Hamamcıoğlu (37), Yiğit Şardan (17), Metin Öztürk (18), İbrahim Özdemir (1)

20. Sandık: Burak Elmas (52), Eşref Hamamcıoğlu (36), Yiğit Şardan (18), Metin Öztürk (29), İbrahim Özdemir (4)

21. Sandık: Burak Elmas (48), Eşref Hamamcıoğlu (45), Yiğit Şardan (18), Metin Öztürk (33), İbrahim Özdemir (1)

22. Sandık: Burak Elmas (43), Eşref Hamamcıoğlu (47), Yiğit Şardan (14), Metin Öztürk (30), İbrahim Özdemir (3)

23. Sandık: Burak Elmas (70), Eşref Hamamcıoğlu (43), Yiğit Şardan (9), Metin Öztürk (33), İbrahim Özdemir (1)

24. Sandık: Burak Elmas (58), Eşref Hamamcıoğlu (56), Yiğit Şardan (10), Metin Öztürk (39), İbrahim Özdemir (1)

25. Sandık: Burak Elmas (65), Eşref Hamamcıoğlu (61), Yiğit Şardan (10), Metin Öztürk (40), İbrahim Özdemir (4)

26. Sandık: Burak Elmas (51), Eşref Hamamcıoğlu (50), Yiğit Şardan (23), Metin Öztürk (50), İbrahim Özdemir (2)

27. Sandık: Burak Elmas (64), Eşref Hamamcıoğlu (36), Yiğit Şardan (55), Metin Öztürk (43), İbrahim Özdemir (2)

28. Sandık: Burak Elmas (71), Eşref Hamamcıoğlu (51), Yiğit Şardan (51), Metin Öztürk (20), İbrahim Özdemir (1)

29. Sandık: Burak Elmas (64), Eşref Hamamcıoğlu (52), Yiğit Şardan (34), Metin Öztürk (25), İbrahim Özdemir (1)

30. Sandık: Burak Elmas (71), Eşref Hamamcıoğlu (50), Yiğit Şardan (55), Metin Öztürk (24), İbrahim Özdemir (2)