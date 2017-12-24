Galatasaray 'İmparator' ile kaldığı yerden devam ediyor

Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Terim'in takımın başında çıktığı maçta Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Göztepe'nin golünü 9. dakikada penaltıdan Jahovic kaydederken, Galatasaray'ın golleri 20. dakikada Rodrigues, 53. dakikada Yasin Öztekin ve 70. dakikada serbest vuruştan Maicon kaydetti.

Tempolu başlayan mücadelede iki takımda hücuma yönelik oyun anlayışıyla dikkat çekti.

9. dakikada Maicon'un ceza sahası içinde Castro'ya yaptığı müdahale sonucu maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.

Topun başına geçen Jahovic, Göztepe'yi 1-0 öne geçiren isim oldu.

Geride olmalarına rağmen hücum anlayışından vazgeçmeyen Terim'in öğrencileri 20. dakikada beraberliği yakaladı.

Gomis ile yaptığı ver-kaç sonucu ceza sahasına giren Rodrigues takımının beraberlik golünü attı.

İlk yarı boyunca Galatasaray ataklarında savunmada hata yapmayan Göztepe çıktığı hızlı hücumlarda Galatasaray defansını zor durumda bırakmaya devam etti.

35. dakikada Rotman'ın müdahalesi ile yerde kalan Rodrigues uzun süre kendini denemesine rağmen çıkmak zorunda kaldı ve yerini Yasin Öztekin'e bıraktı.

İlk yarı 1-1 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ve kanat oyunları ile rakibinin ceza sahasında pozisyonlar bulan Galatasaray 53. dakikada Feghouli'nin ortasında falsolu kafa vuruşu ile golü atan Yasin Öztekin ile 2-1 öne geçti.

Başta Gomis olmak üzere çok fazla gol pozisyonu bulan Galatasaray, Göztepe'nin sık çıktığı ataklarla savunmada da açık vermedi.

70. dakikada Peybernes'in Gomis'e ceza sahası önünde yaptığı müdahale sonucu kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maicon falsolu kullandığı serbest vuruştan şık bir gol atarak takımını 3-1 öne geçirdi.

Galatasaray ataklarına devam etse de mücadele bu skorla sona erdi.

Bu galibiyet ile puanını 35'e yükselten Galatasaray, lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde ligin ilk yarısını 2. sırada tamamlarken, Bu maçtan puan çıkartamayan İzmir ekibi 30 puanla 6. sırada ilk yarıyı tamamladı.