Galatasaray İlköğretim Okulu kurasından 280 bin lira geldi

Galatasaray İlköğretim Okulu’nda eğitim görmeye hak kazanan 50 kişi, 5 bin 727 kişi arasından kurayla seçildi. Kuraya katılan veliler, her bir çocuk için 500 lira ödedi.

Hürriyet'in haberine göre, binlerce veli, çocuklarının geleceğine yön verecek bu önemli gün için okulun bahçesini doldurdu. Galatasaraylı olabilmek için tam 5 bin 727 kişi başvurdu. Ama sadece 50 kişi seçildi. Çekilişe katılım ücreti olarak 500 TL alındı. Galatasaray Eğitim Vakfı 280 bin TL’yi aşkın gelir elde etti.

Kurayla belirlenen aday öğrencilerin kesin kayıtları bugün başlıyor. Kayıtlar 20 Haziran’a kadar sürecek. Kontenjanın dolmaması halinde, önkayıt listesindeki adaylar arasında, 21 Haziran saat 10.00’da yeniden kura çekilişi yapılacak. İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrencilerin kesin kayıtları 22 Haziran’da olacak.