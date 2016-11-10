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Spor

Galatasaray ilk galibiyet peşinde

THY Euroleague'de geride kalan 5 maçta, Galatasaray'ın galibiyeti bulunmuyor

10 Kasım 2016 14:34

THY Euroleague'de henüz galibiyeti bulunmayan Galatasaray Odeabank, 6. hafta maçında 11 Kasım Cuma Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma LigTV 3'ten canlı yayınlanacak.

Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Euroleague bileti alan sarı-kırmızılılar, sezona çok kötü bir başlangıç yaptı.

Yeni formatta 16 takımlı ligde galibiyeti bulunmayan tek takım Galatasaray Odeabank, kötü gidişata zorlu Olympiakos maçında son vermeye çalışacak.

Bu sezon seyircisi önünde de CSKA Moskova, Kızılyıldız MTS ve Fenerbahçe'ye yenilen sarı-kırmızılılar, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda taraftarını bu sefer mutlu etmek için mücadele edecek.

Yunan ekibi Olympiakos ise bu sezon 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

İki takım bugüne dek 6 kez birbirlerine rakip oldu. Bu 6 maçın 2'sini Galatasaray, 4'ünü ise Olympiakos kazandı.

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