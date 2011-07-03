-GALATASARAY İLK ANTRENMANINI YAPTI WÖRGLE (A.A) - 02.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Bad Henrig kasabasında sürdüren Galatasaray futbol takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Wörgle kasabasının dağ eteğindeki bir sahada basına ve taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Sarı kırmızılıların yeni transferlerinden Johan Elmander, Tomas Ujfalusi ve Aykut Erçetin ise fizyoterapistler eşliğinde koşu ve saha egzersizleri yaptılar. Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşunun ardından beşe iki ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Terim'in burada özellikle genç oyuncuları izlediği görüldü. Taraftarların özellikle Fatih Terim, Arda ve Sabri için tezahüratta bulunduğu antrenmanı sarı kırmızılı yöneticilerden Abdürrahim Albayrak da izledi. Galatasaray çalışmalarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.