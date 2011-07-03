T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY İLK ANTRENMANINI YAPTI WÖRGLE (A.A)

03 Temmuz 2011 02:20

-GALATASARAY İLK ANTRENMANINI YAPTI WÖRGLE (A.A) - 02.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Bad Henrig kasabasında sürdüren Galatasaray futbol takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Wörgle kasabasının dağ eteğindeki bir sahada basına ve taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü.  Sarı kırmızılıların yeni transferlerinden Johan Elmander, Tomas Ujfalusi ve Aykut Erçetin ise fizyoterapistler eşliğinde koşu ve saha egzersizleri yaptılar. Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşunun ardından beşe iki ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Terim'in burada özellikle genç oyuncuları izlediği görüldü. Taraftarların özellikle Fatih Terim, Arda ve Sabri için tezahüratta bulunduğu antrenmanı sarı kırmızılı yöneticilerden Abdürrahim Albayrak da izledi. Galatasaray çalışmalarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24