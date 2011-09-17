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Spor

Galatasaray ile Samsunspor 59. randevuda İSTANBUL (A.A)

17 Eylül 2011 13:30

-Galatasaray ile Samsunspor 59. randevuda İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - Galatasaray ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla ligde 59. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı karşılaşmalardan 37'sini galibiyetle kapatırken, rakibine 7 kez yenildi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 57 maçta rakip filelere toplam 120 gol atarken, Samsun ekibi 41 golle karşılık verebildi. İki ekip arasında son lig maçları, Samsunspor'un küme düştüğü 2005-2006 sezonunda oynandı. Galatasaray, Samsun'daki maçı 2-1, İstanbul'dakini ise 3-2'lik sonuçlarla kazandı. Galatasaray, İstanbul'da yapılan lig maçlarında rakibine galibiyet sayısında 26-2 gibi çok büyük bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da yalnızca 1 kez rakibiyle berabere kalırken, toplam 80 gol atıp, 18 gol yedi.

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