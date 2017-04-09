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Spor

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 18. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 18. kez karşı karşıya gelecek

09 Nisan 2017 16:17

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 17 maçtan 9'unu Galatasaray, 4'ünü Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 31 golüne, Medipol Başakşehir 22 golle cevap verdi.

Medipol Başakşehir'in evindeki maçlar

İki takım arasında Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 8 maçtan 5'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü turuncu-lacivertliler kazandı.

Beşi Atatürk Olimpiyat, 3'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 10, konuk Galatasaray 11 gol attı.

 

Medipol Başakşehir zirveden kopmak istemiyor

 

Ligde oynadığı son iki maçı kazanamayan ve bir maçı eksik olan turuncu-lacivertliler lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde bulunuyor. Medipol Başakşehir, bu sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mağlup ettiği Galatasaray'ı bir kez daha yenerek zirve takibini sürdürmenin peşinde. 

Galatasaray ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmek ve Şampiyonlar Ligi iddiasını güçlendirmek istiyor. 

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