-Galatasaray ile Gaziantepspor ligde yarın 52. randevuda İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - Galatasaray ile Gaziantepspor, ligde yarın 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında, sarı-kırmızılı ekibin galibiyet sayısında 29-10 üstünlüğü bulunurken, taraflar 12 kez de eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı toplam 85 gole, Gaziantepspor 39 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Gaziantepspor 4-2 kazandı. -Son 2 maçı Gaziantepspor kazandı- Gaziantepspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 2 maçı da kazandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kamil Ocak Stadı'ndaki maçtan 1-0 galip ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon ise Türk Telekom Arena'da kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi kalan Galatasaray'ı 4-2 yendi. -Gaziantep'teki maçlar- Galatasaray ile Gaziantepspor, şimdiye dek Gaziantep'te 25 kez karşı karşıya geldi. ''Cim Bom'', deplasmanda yapılan maçlarda rakibini 12 kez yenerken, ev sahibi ekip 6 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Gaziantep'teki 7 maç berabere sonuçlanırken, Galatasaray 36, Gaziantepspor ise 23 gol attı. Geçen sezon Gaziantep'te yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. -En farklı skorlu galibiyetler- Galatasaray, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda Ali Sami Yen Stadı'nda 6-0'lık sonuçla aldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, Gaziantepspor'u 1996-97 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1992-93 sezonunda da Gaziantep'te 5-0 gibi açık farklarla yendi. Gaziantepspor ise Galatasaray karşısındaki toplam 10 galibiyetinden 9'unu tek farklı skorlarla aldı. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da 4-2 galip gelen kırmızı-siyahlı ekip, rakibi karşısındaki en farklı galibiyete imza attı.