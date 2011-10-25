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Spor

Galatasaray ile Gaziantepspor ligde yarın 51. randevuda İSTANBUL (A.A)

25 Ekim 2011 13:12

-Galatasaray ile Gaziantepspor ligde yarın 51. randevuda İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Galatasaray ile Gaziantepspor, ligde yarın 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda, sarı-kırmızılı ekibin galibiyet sayısında 29-9 üstünlüğü bulunurken, taraflar 12 kez de eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı toplam 83 gole, Gaziantepspor 35 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezon yapılan maçları taraflar kendi evlerinde 1-0 kazandı. -İstanbul'daki maçlar-    Galatasaray ile Gaziantepspor, lig maçlarında şimdiye dek İstanbul'da 25 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, kendi evlerinde 17 kez galip gelirken, kırmızı-siyahlı ekip 3 kez deplasmanda kazandı. İstanbul'daki 5 müsabaka da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 47, Gaziantepspor ise 12 gol attı.

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