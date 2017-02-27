Galatasaray ile Beşiktaş 341. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, galibiyete kilitlendi.

Derbi maç öncesi 47 puanla lider durumda Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılı ekibin, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürebilmek için puan kaybına tahammülü yok.

Sarı-kırmızılı ekibin derbi maça, Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Chedjou, Linnes (Carole), Selçuk İnan, De Jong, Yasin (Rodrigues), Sneijder, Bruma ve Podolski 11'i ile çıkması bekleniyor.

Serdar Aziz dışında eksik yok

Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Serdar Aziz dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Tudor ilk kez Türk Telekom Arena'da olacak

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Igor Tudor, ilk kez taraftarı önüne çıkacak.

Muslera, Simovic'in rekoruna göz dikti

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde bir rekora da ortak olacak.

Uruguaylı file bekçisi, Beşiktaş karşısında da kaleyi koruması halinde, Süper Lig kariyerindeki 188. lig maçına çıkacak ve 27 yıldır Zoran Simovic'e ait olan, "Galatasaray formasıyla en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu." rekorunu egale edecek.

Ceza sınırında 2 oyuncu

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Nigel de Jong ve Lukas Podolski, darbide de sarı kart görmeleri halinde ligin 23. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

Beşiktaş, derbide Galatasaray'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'de 47 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak, hem ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in kendisine yaklaşmasına izin vermemeyi hem de 40 puandaki sarı-kırmızılı takımla arasındaki farkı 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Dinlendirilen oyuncular hazır

Siyah-beyazlı takımın hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile yaptığı son 32 turu rövanş maçında teknik direktör Şenol Güneş tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen Atiba Hutchinson, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül, karşılaşmada görev alabilecek.

Caner Erkin, Necip Uysal ve Tosic yok

Beşiktaş'ta derbi maç öncesinde Caner Erkin, Necip Uysal ve Dusko Tosic'in sakatlıkları bulunuyor.

3 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncuları Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Galatasaray karşısında aynı durumla karşılaşırsa cezalı duruma düşecek ve Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı taraftarlar ilk kez

Beşiktaş taraftarı, Türk Telekom Arena'da ilk kez takımlarına destek verme fırsatını yakalayacak.

Galatasaray'ın eski stadı Ali Sami Yen'de birçok maçta Beşiktaş'ı yalnız bırakmayan taraftarlar, deplasman yasağı nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin yeni yuvası Türk Telekom Arena'da derbi izleme şansı bulamamıştı.

Muhtemel 11

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine başlaması beklenen 11'i şöyle:

Fabricio, Gökhan Gönül, Atınç Nukan, Marcelo, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun.

Beşiktaş taraftarı, Galatasaray deplasmanına böyle gitti: