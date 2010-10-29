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Spor

GALATASARAY İLE ANTALYASPOR 31. KEZ İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2010 13:11

-GALATASARAY İLE ANTALYASPOR 31. KEZ İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Galatasaray ile Medical Park Antalyaspor, yarın yapacakları maçla ligde 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-83 sezonunda başlarken, Galatasaray, rakibini iç sahada 2-0, deplasmanda da 1-0 yenmişti. Tarafların ligde şimdiye dek yaptığı 30 maçın 20'sini Galatasaray, 5'ini Medical Park Antalyaspor kazanırken, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların toplamda attıkları 57 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 25 gol kaydetti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Antalya'da yapılan maçı Galatasaray 3-2, İstanbul'da yapılan karşılaşmayı ise Medical Park Antalyaspor 2-1 kazanmıştı.         -GALATASARAY, 5 YENİLGİDEN 4'ÜNÜ İSTANBUL'DA ALDI-    İki takımın İstanbul'da yaptığı 15 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 9-4 üstünlüğü bulunuyor. ''Cim Bom'', Antalya'da sadece iki sezon önce yenildiği Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-85 sezonunda 2-1, 1994-95 sezonunda 3-0, 1995-96 ve 2009-2010 sezonlarında ise 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Galatasaray'ın İstanbul'daki toplam 27 golüne, Antalya ekibi 16 golle karşılık verdi. -İÇ SAHADA GALİBİYETE HASRET- Galatasaray, ligde Medical Park Antalyaspor ile sahasında oynadığı 3 lig maçında da galip gelemedi.  Medical Park Antalyaspor'a karşı son iç saha galibiyetini 2001-02 sezonunda 2-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, Medical Park Antalyaspor'un o sezonun ardından ligde yer aldığı 3 sezonda da rakibini evinde mağlup edemedi.  Galatasaray, 2006-07 ve 2008-2009 sezonlarında iç sahada 1-1'lik skorlarla berabere kaldığı Medical Park Antalyaspor'a, geçtiğimiz sezon ise evinde 2-1 yenilmişti. 

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