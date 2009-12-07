Galatasaray ikinci kez liderlik şansını tepti

Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de ayağına dek gelen liderlik şansını 2. kez tepti.

Ligde ilk 6 maçını kazandıktan sonra 7. haftaya lider giren Galatasaray, sahasında Eskişehirspor ile berabere kalarak liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı.

O tarihten bu yana 71 gün liderlik yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, 13. haftada Manisaspor ile sahasında berabere kalarak, liderlik fırsatını yine değerlendiremedi.

Ligin 14. haftasında Bursaspor'a deplasmanda 1-0 yenilmesine karşın, 1 hafta sonra rakiplerinin puan kaybıyla yeniden liderlik fırsatı yakalayan Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında 90 4. dakikada yediği golle 2. kez yakaladığı liderlik fırsatını kullanamayarak büyük bir düş kırıklığı yaşadı.

-LİGDE SON 3 MAÇTA GALİBİYET YOK-

Galatasaray, ligde son 3 maçta galibiyet alamazken 3 maçta 7 puan yitirdi.

Manisaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan, daha sonra da Bursaspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçında 1-1 berabere kalarak puan kayıplarını sürdürdü.

Galatasaray'a karşı bundan önceki 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sarı-kırmızılı ekiple 5. maçında 2. beraberliğini elde etti.

-ARDA SAHAYA GİRDİ-

Maçın son dakikalarında oyundan alınan Galatasaraylı Arda Turan, karşılaşmanın ardından hakem Hüseyin Göçek'e tepki göstermek üzere sahaya girdi.

Ancak antrenör Johan Neeskens, oyuncunun önüne geçerek hakemin üzerine yürümesini engelledi.

Çok sayıda futbolcu, hakeme maç sonrasında itiraz ederken bu kez teknik direktör Rijkaard, oyuncularını uzaklaştırmak zorunda kaldı.

Galatasaray'da, Mustafa'nın formasının önünün yırtılması dikkati çekti.

-BARBOSA ŞANSSIZLIĞI-

Maçta Galatasaray'a karşı ilk 55 dakika büyük direnç gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Barbosa'nın sakatlandığı dakikada gol yeme şanssızlığını yaşadı.

Orta alana yakın bir bölgede Nonda ile çarpışarak başından darbe alan Barbosa, yapılan tedavinin ardından oyuna girmek istedi. Ancak 4. hakem Hakan Ceylan, oyuncunun dudağındaki kanamayı göstererek Barbosa'nın oyuna girişini engelledi. Tam bu sırada Uğur'un yaptığı ortada savunmanın ortasında forma giyen Barbosa'nın yerinde o anda nispeten kısa boylu oyuncu Rızan topa yükselince, Kewell, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ileri çıkan kaleci Hasagiç'in üzerinden filelere gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolcusunu maça dahil etmeyen 4. hakeme sert tepki gösterdi.

-BARBOSA HASTANELİK OLDU-

Yapılan tedavinin ardından maça dahil olan Barbosa, 26 dakika oyunda kaldıktan sonra sahayı sedyeyle terketti.

82. dakikada başı dönen Barbosa, ambülansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçta yenik duruma düşünce forvet oyuncusu Ali Güzeldal, yedek kulübesinde başka forvet olmaması nedeniyle, sakat olmasına karşın Abdullah Avcı tarafından oyuna alındı.

-AVCI-HAKAN DİYALOĞU-

Maçın 90. dakikasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknik Direktörü Avcı'nın Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta ile ilginç diyaloğu dikkati çekti.

Avcı'nın, önünde taç atmaya hazırlanan Hakan ile kendi oyuncusuymuş gibi konuştuğu görüldü.

-HAKEM GÖÇEK'E TEPKİ-

Galatasaraylı taraftarlar, maç içinde kararlarını beğenmedikleri hakem Hüseyin Göçek'e tepki gösterdiler.

Taraftarlar zaman zaman küfürlü tezahüratlarla Göçek aleyhine bağırdılar. Göçek, atılan yabancı bir maddeyi eline alıp saha kenarına getirdi ve 4. hakeme teslim etti.