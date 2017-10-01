Galatasaray İkinci Başkanı Özyalçın: "Farklı kazanabileceğimiz maç son dakika golüyle bitti"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Kardemir Karabükspor\'u 3-2 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına konuştu.

İyi oynadıklarını ifade ederek, \"Farklı kazanabileceğimiz maç son dakika golüyle 3-2 bitti. Allah\'a şükür memnunuz. Taraftarlarımızın coşkusuna, takımımızın son ana kadar gösterdiği mücadeleye teşekkür ediyorum\" dedi.

Milli maçlar nedeniyle lige ara verileceğini anlatan Özyalçın, \"Bu maçtan sonra 15 günlük bir ara var. Milli takımımızın İzlanda ve Finlandiya ile maçları var. Bu ara bize yaramıyor. Takımı ters motive ediyor. Ben milli takımımıza başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

Özyalçın ayrıca, ligde güçlü rakiplerle karşılaşacakları bir periyoda da girdiklerini dile getirdi.

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- Cengiz Özyalçın açıklama

HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - İSTANBUL / DHA