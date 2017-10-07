Galatasaray iki takım halinde çalıştı

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig 8\'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı çalışmayla devam etti.

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan idmanda A Takım ile 21 Yaş Altı Takımı oyuncularından oluşan iki takım ile taktik varyasyonlar üzerinde durulan 70 dakikalık bir çalışma yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi akşamı Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI