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Spor

Galatasaray iki takım halinde çalıştı

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig 8'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti

07 Ekim 2017 23:07

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig 8\'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı çalışmayla devam etti.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan idmanda A Takım ile 21 Yaş Altı Takımı oyuncularından oluşan iki takım ile taktik varyasyonlar üzerinde durulan 70 dakikalık bir çalışma yapıldı.
Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi akşamı Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

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