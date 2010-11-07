-GALATASARAY HOLLANDA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 11.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Galatasaray, yurt dışı kamp çalışmaları için Hollanda'ya gitti. Takım, kamp çalışmaları kapsamında, biri Fenerbahçe olmak üzere 5 hazırlık maçı yapacak. Atatürk Havalimanı'nda THY'ye ait tarifeli uçakla Almanya'nın Düsseldorf kentine giden Galatasaray kafilesinin, kamp çalışmaları yapmak üzere buradan kara yoluyla Hollanda'ya geçeceği bildirildi. Hollanda'nın Venlo bölgesindeki Horst kasabasında kamp çalışmalarını yapacak Galatasaray takımı, 25 Temmuz'a dek sürecek hazırlık döneminde, biri ezeli rakibi Fenerbahçe ile olmak üzere toplam 5 karşılaşma oynayacak. Spor Toto Dostluk Kupası adı altında 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek karşılaşmada Galatasaray, Almanya'nın Mönchengladbach kentindeki Borussia Park Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelerek, uzun bir aradan sonra ezeli rakibiyle bir sezon öncesi maçına çıkmış olacak. Sarı-kırmızılı takımın yurt dışı kamp döneminde oynayacağı hazırlık maçlarının programı şöyle: 13 Temmuz Salı: 20.00 FC Kleve-Galatasaray (Volksbank Arena) 15 Temmuz Perşembe: 20.00 VFB Homberg-Galatasaray (PCC Stadion) 18 Temmuz Pazar: Rakip ve stat henüz açıklanmadı. 21 Temmuz Çarşamba: 21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Borussia Park) 24 Temmuz Cumartesi: 20.00 NEC Nijmegen-Galatasaray (Volksbank Arena)