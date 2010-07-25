-GALATASARAY HOLLANDA'DAN DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 25.07.2010 - Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Hollanda'da yaptığı kamp çalışmasını tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı, yurda döndü. THY'ye ait tarifeli uçakla Almanya'nın Düsseldorf kentinden Atatürk Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafilede yönetici ve futbolcular herhangi bir açıklamada bulunmadı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sırbistan'ın OFK Belgrad takımı ile 29 Temmuz Perşembe günü sahasında yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Hollanda da yaptığı iki haftalık kamp boyunca 4 hazırlık karşılaşması yapan Galatasaray, Almanya 5. Lig takımlarından FC Kleve'yi 4-0, VFB Homberg'i 5-0, İran 1. Lig takımı PAS Hamedan'ı 4-0 ve Belçika 4. Lig takımı KSK Hasselt'i 2-0 yendi. Sarı-kırmızılı takım, bu süre içeresinde Almanya'da Fenerbahçe ile yaptığı Spor Toto Dostluk Kupası'nda ezeli rakibine 1-0 yenildi.