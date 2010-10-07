-GALATASARAY HOLLANDA YOLCUSU İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, yurt dışı kamp çalışmaları için yarın Hollanda'ya gidecek. Hollanda'nın Venlo bölgesindeki Horst kasabasında kamp çalışmalarını yapacak Galatasaray takımı, 11-25 Temmuz tarihleri arasındaki hazırlık döneminde, biri ezeli rakibi Fenerbahçe ile olmak üzere toplam 5 karşılaşma oynayacak. Spor Toto Dostluk Kupası adı altında 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek karşılaşmada Galatasaray, Almanya'nın Mönchengladbach kentindeki Borussia Park Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelerek, uzun bir aradan sonra ezeli rakibiyle bir sezon öncesi maçına çıkmış olacak. Sarı-kırmızılı takımın yurt dışı kamp döneminde oynayacağı hazırlık maçlarının programı şöyle: 13 Temmuz Salı: 20.00 FC Kleve-Galatasaray (Volksbank Arena) 15 Temmuz Perşembe: 20.00 VFB Homberg-Galatasaray (PCC Stadion) 18 Temmuz Pazar: Rakip ve stat henüz açıklanmadı. 21 Temmuz Çarşamba: 21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Borussia Park) 24 Temmuz Cumartesi: 20.00 NEC Nijmegen-Galatasaray (Volksbank Arena)