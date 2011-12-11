Galatasaray hız kesmedi

T24 - Hafta arasında Tük Telekom Arena Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla yenerek moral depolayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım üst üste 4. galibiyetini almış oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerden 2 tanesini geçen sezon Trabzonspor forması giyen isimler kaydetti.



Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray’ı Hüseyin Avni Aker Stadı’nda ağırladı. Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Trabzonspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.







Geçtiğimiz hafta içinde Fenerbahçe’yi deviren Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Trabzonspor’un mücadelesinde gülen taraf sarı kırmızılılar oldu. Galatasaray, İsveçli futbolcu Elmander, Selçuk ve Ceyhun'un golleriyle rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti.



Galatasaray derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi mağlup ettikten sonra Trabzonspor’u da deplasmanda yenerek puanını 31’e çıkardı ve liderliği sürdürdü. Seyircisi önünde sahadan eli boş ayrılan bordo mavililer ise 21 puanda kaldı.





Maçtan dakikalar



Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadeleye Trabzonspor Tolga, Serkan, Giray, Glowacki, Cech, Zokora, Colman, Halil, Adrian, Henrique, Burak ilk 11’i ile çıkarken, Galatasaray da Muslera, Selçuk, Elmander, Melo, Baros, Ujfalusi, Hakan Balta, Semih, Eboue, Emre Çolak ve Kazım ilk 11’i ile sahada yer aldı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Rakip kalede baskı yaparak maça etkili başlayan sarı kırmızılılar, aradığı golü 5. dakikada Elmander ile buldu. Kazım’ın pasıyla birlikte ceza sahası içinde topla buluşan Elmander, dönerek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu Trabzonspor ağlarına gönderdi: 0-1.







Bu golden sonra Trabzonspor daha fazla ileri çıkmaya başladı. Oyunu Galatasaray yarı sahasına yıkmaya çalışan bordo mavililer, rakip kalede net pozisyonlar üretmesine rağmen skora denge getirmeyi başaramadı. Trabzonspor’un savunmada verdiği boşlukları iyi değerlendiren sarı kırmızılılar, 44. dakikada Selçuk İnan'ın harika golüyle skoru 2-0 yaptı.



Ceza sahası dışında Milan Baros’un yerde kalmasıyla Galatasaray serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Selçuk, sağ ayağının içi ile barajın üzerinden topu Trabzonspor’un ağlarına gönderdi: 0-2.



İlk yarıda başka gol olmazken, Galatasaray Elmander ve Selçuk’un golleriyle soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle gitti.



Karşılaşmanın ikinci devresine Galatasaray daha kontrollü başladı. Skor üstünlüğünü korumak isteyen konuk ekip, risk almamayı tercih etti. Trabzonspor ise rakip sahada baskı yaparak ikinci yarıya başladı.



Trabzonspor’da Zokora, 55. dakikada Melo’ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. Orta alandaki hava topu mücadelesinde Zokora’nın Melo’ya koluyla yaptığı müdahaleye hakem Kuddusi Müftüoğlu kırmızı kart gösterdi.



Ev sahibi takımın sahada 10 kişi kalmasıyla birlikte çok rahat bir nefes alan Galatasaray, oyunun kontrolünü ele geçirdi. Tempoyu düşüren sarı kırmızılılar, Trabzonspor’un pozisyon üretmesine izin vermedi. Karşılaşmada son sözü söyleyen isim ise Ceyhun oldu. Ceyhun, 90 artı 1. dakikada ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla kaleci Tolga'yı mağlup etti: 0-3.



Kalan sürede başka gol olmazken, Galatasaray sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.





Fatih Terim: Oyuncularımı alınlarından öpüyorum



Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Trabzonspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.



"Fenerbahçe maçından sonra burda iyi oynamak ve 3 puan almak önemliydi. Hem lider olarak devam edeceğiz hem de Trabzon gibi bir takımı deplasmanda yenmek kolay bir şey değil. Oyuncularımız elbette bir noktaya gelecekler. Hepsini tebrik ediyorum. 10 kişi kaldıktan sonra daha rahatladık. 10 kişi oynamak hele Galatasaray gibi bir takıma karşı oynamak kolay geldi. İyi bir maç oldu. Goller kaçtı; ancak biz daha çok gol kaçırdık. Oyuncularımız bir tebriki ve alınlarından öpmeyi hak ediyor. Finişi de iyi yapmak lazım. Bazen böyle oluyor. Onlar Avrupa kupalarında geldiler ve kolay iş değil. Onlara da başarılar diliyoruz.





'Semih daha iyi olacak'



Semih her geçen gün daha da iyiye gidecek. Biraz da özel antrenmana başladık. Hem teknik hem fiziksel olarak. O güvenle oynuyor ve bu da çok önemli. O'na şimdiye kadar sesimi çıkarmadım ve çıkarmak da istemiyorum. Buna ihtiyacı var. Markaj konusunda iyiye gidiyor. Gençler hatalar yapacak. Hata yapmadan olmaz. Güzel olacak her şey... O da Emre de daha iyi olacaklar.





Engin konusu



Engin bizim normalde ilk 11 oyuncumuz. Fenerbahçe maçında takım müthiş oynadı ve ben o kadroyu değiştirmek de istemedim. Ben futbolcularıma mesaj vermek istedim. Arena'da da dışarda da böyle oynamak istediğimi oyuncularıma göstermek istedim. Fenerbahçe maçında hak eden oyuncularla devam etmek istedim. İleride kalmak istediğimiz için Engin'i oyuna aldım."































































Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 3

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xxx, Ekrem Kan xxx, İsmail Şencan xxx

Trabzonspor: Tolga xx, Serkan xx (Dk. 82 Alanzinho x), Giray xx, Glowacki xx, Cech x, Zokora x, Colman xx, Halil xx (Dk. 72 Celustka x), Adrian x (Dk. 59 Aykut x), Henrique x, Burak x

Galatasaray: Muslera xxx, Eboue xxx, Semih xxx, Ujfalusi xxx, Hakan Balta xxx, Melo xxx, Selçuk xxx, Emre Çolak xxx (Dk. 82 Ayhan x), Kazım Kazım xxx (Dk. 87 Ceyhun xx), Elmander xxx, Baros xx (Dk. 70 Engin x)

Goller: Dk. 5 Elmander, Dk. 44 Selçuk, Dk. 90 2 Ceyhun (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 55 Zokora (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Burak (Trabzonspor) Dk. 61 Melo (Galatasaray)











