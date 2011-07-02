-GALATASARAY, HAZIRLIK KAMPI İÇİN YURT DIŞINA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Galatasaray Futbol Takımı, yurt dışı hazırlık kampı için Almanya üzerinden Avusturya'ya gitti. THY'ye ait özel uçakla Münih'e giden kafiledeki futbolcular, Atatürk Havalimanı'nda hayranlarıyla fotoğraf çektirip, imza dağıttı. Teknik direktör Fatih Terim, yaptığı açıklamada, ''Yurt dışı hazırlık kamplarımızın birinci etabı için Avusturya'ya gidiyoruz. İkinci etabı Almanya'da olacak. Kaynaşma, birbirimizi tanıma, fizik ve taktik çalışmalarımız olacak'' dedi. Terim, 10 gün sürecek ilk etap çalışmalarından sonra futbolculara birkaç gün izin verileceğini ve daha sonra ikinci etabın başlayacağını ifade etti. Münih'ten karayoluyla Avusturya'nın Wörgl kentine geçecek olan Galatasaray takımı, Avusturya'daki kamp döneminde, 8 Temmuz'da Türkiyemspor ve 10 Temmuz'da Unterhaching olmak üzere 2 hazırlık maçı yapacak.