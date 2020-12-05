Galatasaray, Hatayspor karşısında hata yapmadı; yenilmezlik serisini 6’ya çıkardı

Galatasaray, Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek bir maç eksiği olan lider Alanyaspor ile puanlarını eşitledi. Galatasaray, aldığı galibiyetle Süper Lig’deki yenilmezliğini 6’ya çıkardı.

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup etti. Ligdeki üst üste ikinci galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım yenilmezlik serisini beş maça çıkarırken, Atakaş Hatayspor ise son beş maçında dördüncü kez puan kaybı yaşadı. Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mbaye Diagne, 64. dakikada Pablo (kk.) ve 90+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Galatasaray, bu galibiyetle ligde son 6 maçta rakiplerine yenilmedi ve 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakalarda 13 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Öte yandan konuk ekip Gökhan Karadeniz'in 80. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasının ardından mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.

Galatasaray bu galibiyetle 23 puana yükselerek maç eksiği olan lider Aytemiz Alanyaspor ile puanlarını eşitlerken, Atakaş Hatayspor ise 12 puanda kaldı.

Gelecek haftayı bay geçecek olan Galatasaray, 13. haftada Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise gelecek hafta BB Erzurumspor'u konuk edecek.