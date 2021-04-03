Galatasaray, Hatayspor karşısında bu sezon bir ilki yaşadı

Galatasaray, Hatayspor karşısında 29 dakikada 2-0 geri düştü. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez ilk 30 dakikalık bölümde iki gol yedi.

Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Falcao'un yerine Şener Özbayraklı, Donk, Ömer Bayram, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru'ya ilk 11'de görev verdi.

Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bu sezon ilk

Opta verilerine göre; Galatasaray, Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 30 dakikalık bölümünde iki gol yedi. Sarı Kırmızılılar ayrıca bu sezon üçüncü kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. (diğer ikisi Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük deplasmanları)

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