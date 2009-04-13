Galatasaray hasarlı çıktı

Ligde şampiyonluk yarışında olabilmek için mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşmadan 1 puan alabilen Galatasaray, çıkan olaylar nedeniyle önemli oyuncularını da kaybetti.



Hafta sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray, özellikle savunma bölgesinde çöktü.



Savunmanın ortasında haftalardır sakatlıkları nedeniyle Servet ve Emre Güngör'den yoksun olan sarı-kırmızılı ekipte, teknik heyet, burada Emre Aşık'ın yanında Hakan Balta, Mehmet Topal ve hatta Kewell'ı dahi kullanmak zorunda kaldı.



Emre Aşık da Fenerbahçe maçında kırmızı kart görünce, Galatasaray'da gerçek yeri stoper olan oyuncu kalmadı. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında savunmanın ortasında sol bek Hakan Balta ile orta saha oyuncusu Mehmet Topal'a yer vermesi bekleniyor.



ARDA'NIN YOKLUĞU ÖNEMLİ



Galatasaray, savunmadaki bu krizin yanı sıra Fenerbahçe maçında orta sahasının en etkili ismini de kaybetti.



Lincoln'ün hem formsuz, hem de antrenman eksiği olmasından dolayı oyun organizasyonunda Galatasaray'ın en büyük silahı olan Arda'nın, kart cezalısı duruma düşmesi, sarı-kırmızılı ekip için en büyük eksiklerden biri oldu. Arda'nın en az iki maç ceza alacak olma ihtimali teknik heyeti düşündürüyor.

