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Spor

Galatasaray günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Serhan TÜRK / ANTALYA,(DHA) Süper Lig'de 2'nci devre hazırlıklarını Antalya'nın Serik bölgesinde devam ettiren Galatasaray, günün ilk çalışmasını yaptı

11 Ocak 2018 15:52

Serhan TÜRK / ANTALYA,(DHA)

Süper Lig\'de 2\'nci devre hazırlıklarını Antalya\'nın Serik bölgesinde devam ettiren Galatasaray, günün ilk çalışmasını yaptı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve koşularla başladı. Futbolcular daha sonrasında dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla antrenmana devam etti. İdman top kapma ve pas çalışmalarının ardından yapılan soğuma hareketleriyle sona erdi. 
Galatasaray\'da sakatlığı devam Fernando takımdan ayrı olarak salonda çalışırken, antrenmanın bir bölümünde takımla beraber olan Mariano daha sonra takımdan ayrı koştu.
Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına bu akşam saat 17.30\'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan detaylar

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