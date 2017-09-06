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Spor

Galatasaray günü tek antrenmanla geçti

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4'üncü haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

06 Eylül 2017 23:35

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4\'üncü haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra beşe üç dar alanda pas ve top kapma çalışmaları üzerinde durulurken ardından interval ve mekik koşular yapıldı. Antrenmanın daha sonraki bölümünde sekize sekiz iki jokerli topa sahip olma çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, devam eden kısımda dokuza dokuz çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, interval ve mekik koşularla sona erdi.
Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. 

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