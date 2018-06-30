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Spor

Galatasaray günü çift idmanla kapattı

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün çift antrenman yaptı

30 Haziran 2018 21:59

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde sabah saatlerinde bir araya gelen sarı kırmızılı takım, Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalıştı. Çalışmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Daha sonra hareket gelişimi üzerine bir çalışma yapıldı. Koşu çalışmalarının ardından son bölümde topla teknik çalışma üzerinde duruldu.
Günün ikinci antrenmanı ise akşamüstü gerçekleştirildi. Antrenmana kuvvet çalışmasıyla başlanırken daha sonra topla dayanıklılık çalışması yapıldı. İdman, açma germe ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Tolga Ciğerci, antrenmanlarda yer almadı.
Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

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