Galatasaray, Göztepe maçına hazırlanıyor

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanların ilkinde sarı kırmızılı takım, salonda kuvvet ve sahada yön değiştirmeli interval koşular gerçekleştirdi. Sabah antrenmanı, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günün ikinci idmanı ise saat 17.30\'da Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayan antrenmana dar alan pas oyunlarıyla devam edildi. Ana bölümde sınırlı alanda dört kaleli oyunsal formda topla dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tüm oyuncuların katıldığı sabah antrenmanın ardından günün ikinci idmanında Maicon Roque, Eren Derdiyok ve Sofiane Feghouli takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

Sarı kırmızılılar, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI