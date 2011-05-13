-GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ'NE HAZIR İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki bugünkü antrenmanda sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan Yekta Kurtuluş, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Son idmanda kasığında sertleşme ve ağrısı olan Juan Pablo Pino'nun tedavisine başlandı. Sakatlıkları bulunan Hakan Balta, Milan Baros, Anıl Dilaver, Mustafa Sarp, Çağlar Birinci, Lucas Neill ve Arda Turan'ın tedavilerine devam edildi. Bu oyuncular dışında Gençlerbirliği maçında sarı kart cezası nedeniyle Ayhan da forma giyemeyecek. Galatasaray, akşam üzeri uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek. Futbol takımı kafilesinde şu oyuncular bulunuyor: Aykut Erçetin, Zapata, Ufuk, Gökhan Zan, Aydın Yılmaz, Barış Özbek, Lorik Cana, Fatih Serkan Kurtuluş, Yekta Kurtuluş, Culio, Stancu, Cem Sultan, Emre Çolak, Sabri, Servet, Kazım ve Harry Kewell.