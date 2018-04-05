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Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28

05 Nisan 2018 16:30

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 28. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapıldı. Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana ise beşe iki dar alan oyunuyla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan görüntüler

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