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Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Gençlerbirliği'nin konuğu olacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

04 Nisan 2018 17:33

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Gençlerbirliği\'nin konuğu olacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmana salonda yapılan bireysel çalışmalarla başlayan oyuncular daha sonra sahada gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başladı. 
Devam eden bölümde ilk olarak sınırlı alanda oyunsal formda hedefsiz kontrol pas, ardından da sınırlı alanda oyunsal formda hedefli taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
ÖZEL MİSAFİR
Sarı-kırmızılı ekibin antrenmanını takip edenler arasında özel bir misafir vardı. Kas hastalığı ile mücadele eden 20 yaşındaki Batuhan, antrenmanı takip ederken teknik direktör Fatih Terim ve kaptan Selçuk İnan Batuhan ile yakından ilgilendi. Batuhan  daha sonra günün anısına takımla birlikte fotoğraf çektirdi. 
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de basın açık olarak yapacağı çalışma ile devam edecek. 

FOTOĞRAFLI

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