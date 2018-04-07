T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü 

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

07 Nisan 2018 17:21

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana eğitsel amaçlı oyunla başlandı. Daha sonra çıkış sürati üzerine bir çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00\'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.30\'da özel bir uçakla Ankara\'ya hareket ederek mücadele öncesi Başkent\'te kampa girecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Spor Toto Süper LigGençlerbirliğiFlorya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman SahasıFatih TerimDahaAnaAntrenmanGalatasaray GençlerbirliğiAnkaraBaşkentFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24