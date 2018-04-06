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Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti 

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

06 Nisan 2018 18:16

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik oyun gerçekleştirildi. Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.  
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)


 

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