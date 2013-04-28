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Spor

Galatasaray-Gaziantep maçında taraftarlara biber gazı!

Gaziantep'teki Kamil Ocak Stadı’nda ortalık karıştı, maça bir saat kala biber gazı sıkılan taraftarlar sahaya indi; gazdan etkilenen çocuklar ambulansta tedavi altına alındı

28 Nisan 2013 22:45

 

Gaziantep'teki Kamil Ocak Stadı’nda Gaziantep - Galatasaray maçı öncesinde taraftarlara biber gazı sıkıldı; taraftarlar sahaya indi.
İçlerinde çocuk taraftarların da bulunduğu birçok Galatasaraylı taraftar sıkılan biber gazı nedeniyle fenalık geçirdi.
Yönetici Abdurrahim Albayrak, polis ve taraftarın arasında iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı.
Kamil Ocak Stadı’nda gazdan etkilenen birçok Galatasaray taraftarı ambulansta tedavi altına alındı.
Öte yandan gün içerisinde şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında da kısa süreli bir arbede yaşanmış ve emniyet güçlerinin müdahalesi ile olaylar kısa sürede yatıştırılmıştı.

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Gaziantep'te çıkan olaya ilişkin atılan tweetlerin bir kısmı şöyle:
Hasan Cemal
Gaziantep'te statta Galatasaray tribününe biber gazı sıkılınca ortalık karıştı. Cimbomlu taraftarlar sahaya girdi. 
Osman Altunterim
SON DAKİKA : Gaziantep'te yaralılar var!
 
 
Burak Kalkan
Yazıklar olsun..! Gaziantep'te biber gazından etkilenen bir çocuk taraftar..
Onur
Fenerbahçe taraftarına terörist diyenler Gaziantep'te yaşanan olaylar sonrasında Galatasaray taraftarı için bakalım ne diyecek?
Zeynep Arun
Gaziantep'te biber gazı gelenek galiba
Volkan IŞIK
linç edilmiş ve Feberbahçe seyircisiz oynama cezası almıştı. Bakalım bugün Gaziantep'te yaşananlardan sonra GS ceza alacak mı?
 
 

 

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