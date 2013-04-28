Galatasaray-Gaziantep maçında taraftarlara biber gazı!

Gaziantep'teki Kamil Ocak Stadı’nda Gaziantep - Galatasaray maçı öncesinde taraftarlara biber gazı sıkıldı; taraftarlar sahaya indi.

İçlerinde çocuk taraftarların da bulunduğu birçok Galatasaraylı taraftar sıkılan biber gazı nedeniyle fenalık geçirdi.

Yönetici Abdurrahim Albayrak, polis ve taraftarın arasında iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı.

Kamil Ocak Stadı’nda gazdan etkilenen birçok Galatasaray taraftarı ambulansta tedavi altına alındı.

Öte yandan gün içerisinde şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında da kısa süreli bir arbede yaşanmış ve emniyet güçlerinin müdahalesi ile olaylar kısa sürede yatıştırılmıştı.

Gaziantep'te çıkan olaya ilişkin atılan tweetlerin bir kısmı şöyle:

Hasan Cemal