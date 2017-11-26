Galatasaray, galibiyetten ağır yaralı çıktı

Galatasaray Süper Lig’in 13. haftasında oynadığı, Alanyaspor maçında sakatlanan Latovlevici'nin dizinde esneme olduğunu, Serdar Aziz'in ise yüz kemiklerinde kırıklar bulunduğunu açıkladı.

Sarı Kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenman esnasında girdiği bir ikili mücadele sonrası kalçada ve kasıkta gerilme hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda yer almayan Jason Denayer’in tedavisine devam edildi.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesindeki ısınmada sağ alt arka adalesinde çekme oluştuğu için riske edilmeyerek maç kadrosundan çıkarılan ve bugünü fizyoterapistler eşliğine aktif dinlenme ile geçiren Tolga Ciğerci’nin durumu yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından belli olacak.

Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ dizinde esneme oluşan ve tedavisine başlanan Iasmin Latovlevici’nin durumu yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından netleşecek.

Aynı karşılaşmada yüzüne aldığı dirsek darbesi sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Serdar Aziz’in tedavi planı, yarın yapılacak olan ileri tetkiklerin ardından oluşturulacak.