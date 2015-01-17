Galatasaray galibiyeti söktü aldı: 65-74

Kombank Arena'daki mücadelenin ilk dakikaları taraftarının desteğini de arkasına alan Kızılyıldız üstünlüğüyle geçildi. Arroyo ve Erceg'in durgun başlangıcında Micov sayılarıyla Galatasaray'ı oyunda tuttu. Pota altında 2.22'lik Marjanovic'i iyi kullanan Sırp ekibi, Kalinic'i de devreye soksa da ilk çeyrekte noktayı koyan isim Ender Aslan oldu: 19-21.

ntvspor.net'in haberine göre, ikinci çeyreğin başında sertleşen savunmayla birlikte takımlar sayı üretmekte zorlandı. Yine de istediği oyunu oynamayı başaran Galatasaray Liv Hospital'de Arroyo asistleriyle Pocius'u devreye soktu ve 5-0'lık seri temsilcimiz önde tuttu. Sakin ve ağır tempoda kontrolü elinde tutan, rakibin pas kanallarını iyi kapatan sarı-kırmızılılar, çeyrek sonunda rakibine yakalandı ve devre 35-33 Kızılyıldız üstünlüğüyle noktalandı.

Üçüncü çeyreğin başında Vladamir Micov ile önce rakibini yakalayan daha sonra da öne geçen Galatasaray Liv Hospital, ilerleyen bölümlerde yaptığı top kayıplarında geri dönemeyince skor üstünlüğünü yeniden Kızılyıldız'a kaptırdı. Ergin Ataman'ın öğrencileri son dakikasında yeniden hareketlendiği periyodu 51-47 önde kapatmayı başardı.

Son on dakikada kenardan gelen Justin Carter'ın getirdiği enerjiyle bütünleşen Galatasaray, takım halinde oynamakta zorluk çeken Kızılyıldız karşısında farkı çift hanelere kadar çekti.



Kritik dakikalarda sahneye çıkan ve inmeyen ABD'li forvetin önderliğinde temsilcimiz çok önemli bir galibiyet imza attı: 74-65.



Sarı-kırmızılılar böylece 9 maçlık deplasman galibiyeti hasretine de son verdi.

Temsilcimiz gelecek hafta Alba Berlin'i konuk edecek.