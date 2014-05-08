Galatasaray Forbes'ın en değerli 20 kulüp listesinde 16.

Forbes dergisinin "en değerli futbol kulüpleri" listesinde Türkiye'den sadece Galatasaray yer alıyor.

Amerikan dergisine göre Galatasaray, 20 en değerli kulüp içinde 16. sırada.

Listenin başında Real Madrid ve Barcelona geliyor.

En çok kazanan futbolcular sıralamasındaysa Real Madrid yıldızı Cristiano Ronaldo, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi geride bıraktı.



Liste başı Real Madrid



Forbes listesinde 3,4 milyar dolar değer biçilen Real Madrid birinci sırada. Dergiye göre İspanyol kulübü geçen yıl yüzde 4 büyüme kaydetti.

Real Madrid'i, 3,2 milyar dolarlık değeriyle Barcelona takip ediyor.

En hızlı büyüyen kulüp Bayern Münih geçen yıl değerini yüzde 41 artırarak 1,9 milyar dolarlık bir dev haline geldi.

Listenin ilk 10 sırasında İngiltere'den 5 kulübün yer alması dikkat çekiyor: Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City and Liverpool.

Derginin tespitine göre, Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo yılda yaklaşık 73 milyon dolar gelire sahip.

Şimdiden efsane adayları arasında gösterilen Lionel Messi, 65 milyon dolarlık gelirle Ronaldo'yu takip ediyor.



Sarı kırmızılılar 16.



Galatasaray, en değerli kulüpler listesine 16. sıradan girdi.

347 milyon dolar değer biçilen Galatasaray, derginin tespitine göre 204 milyon dolar gelir kazanmasına karşın, 4 milyon dolar zarar etti.