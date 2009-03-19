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Spor

Galatasaray finalde

FIBA Bayanlar Avrupa Kupası'nda G.Saray Rusya'nın Dinamo Kursk takımı 62-39 mağlup ederek finale yükseldi.

19 Mart 2009 02:00

FIBA Bayanlar Avrupa Kupası'nda G.Saray Rusya'nın Dinamo Kursk takımı 62-39 mağlup ederek finale yükseldi.


FIBA Eurocup'ta mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, yarı finalde Rusya'nın Dinamo Kursk takımını saf dışı bırakarak finale yükseldi.

Deplasmanda oynanan ve 61-47 kaybettiği ilk maçında rövanşında rakibini Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 23 sayı farkla 62-39 galip ayrılarak finale adını yazdırdı.

Sarı-kırmızılı takımda 38 sayı atan Augustus maçın yıldızı olurken, Young 9 sayı – 8 ribaunt, Esra Şencebe 7 sayı, Işıl Alben de 4 sayı – 8 ribaunt – 7 asistle oynadı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın finalideki rakibi ise İtalya'nın Cras Basket Taranto takımı oldu. Yarı final ilk maçında sahasında Dinamo Moskova takımını 76-71 yenen Cras Basket Taranto, Rusya'daki karşılaşmadan da 85-75 galip ayrılarak Galatasaray'ın finaldeki rakibi oldu.

Galatasaray ile Cras Basket Taranto takımları arasındaki final maçları 2 ve 9 Nisan'da yapılacak.

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