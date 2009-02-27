Galatasaray final oynayabilir



Bordeaux Teknik Direktörü Laurent Blanc, Galatasaray'ın kendilerine karşı gösterdiği futbolu oynaması durumunda UEFA Kupası'nda finale kalabileceğini söyledi.



Bordeaux Teknik Direktörü Laurent Blanc, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmanın gidişatının birçok kez değiştiğini dile getirerek, ''Hücum açısından oyuna iyi başladık. 1. dakikada gol atmaktan daha iyi birşey olamaz. 40. dakikaya dek öndeydik. Devre arasında oyuncularıma inanmalarını söyledim. 3-3'ü bulduk. Maç boyunca savunma zaafları gösterdik. Bir UEFA karşılaşmasında 3 gol atmanıza karşın 4 gol yiyorsanız, bu durum savunmada kimi zayıflıklar olduğunu gösterir'' dedi.



Galatasaray'ın, ilk maçta aldığı 0-0'lık sonucun üzerinden turu geçtiğini belirten Blanc, ''İlk maçta son derece savunmaya yönelik oynadılar. Burada ise yetenekli oyuncularını hücumda kullanmaları doğaldı. Oradaki 0-0'lık sonuçtan yararlanarak turu geçtiler. İlk maçta 0-0 olunca, 2. maçta tüm olasılıklara açık oluyorsunuz. Biz tüm savunmayı açık unuttuk ki bu sonuç doğdu. Turu geçtiler, kutluyorum'' diye konuştu.



''GALATASARAY FİNAL OYNAYABİLİR''

Blanc, Galatasaray'ın kendilerine karşı gösterdiği futbolu oynaması durumunda Hamburg'u da geçebileceğini vurgulayarak, ''Bu biçimde devam ederlerse belki final oynayabilirler'' dedi.



Karşılaşmadaki son golün maçın özeti olduğunu aktaran Fransız teknik adam, ''O sırada ceza alanında çok oyuncu vardı ve bir vuruş gol olabildi. Son derece rahat davrandık, Galatasaray'ın son derece yetenekli oyuncularının rahat oynamalarına izin verdik. Bunu yapmamalıydık'' diye konuştu.



Blanc, bir Fransız gazetecinin, ''Maçtan sonra oyuncularınıza ne söylediğinizi öğrenebilir miyiz?'' sorusuna ise ''Hayır öğrenemezsiniz'' yanıtını verdi.



